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Автор Светлана Нерадовская

В МИД КНР тонко пошутили над любимой фразой западных политиков

Общество

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сыронизировал над любимой формулировкой западных политиков, которые в каждом своём заявлении упоминают "международное сообщество". Соответствующую публикацию Лицзянь опубликовал в Twitter-аккаунте.

В МИД КНР тонко пошутили над любимой фразой западных политиков

По мнению китайского дипломата, постоянные ссылки Запада на так называемое "международное сообщество" на самом деле очень двуличны, ведь под этим словосочетанием подразумеваются, мягко говоря, далеко не все страны мира.

"Это общепризнанная истина, что, когда Запад говорит о "международном сообществе", он имеет в виду лишь узкую группу стран", — указал представитель МИД КНР.

В пояснение своих слов он привёл карту мира, на которой можно увидеть только США, Западную Европу и Австралию — именно их имеют в виду западные политики, говоря о ценном мнении "международного сообщества".

Пост китайского политика сопровождался подписью: "Это то самое международное сообщество, о котором мы все так часто слышим".

Юмор китайского дипломата по достоинству оценили его подписчики, поставив ему почти 12 тысяч лайков в течение одного дня и сделав несколько тысяч репостов публикации.

Вечером 18 марта главы КНР и Китая Си Цзиньпин и Джо Байден пообщались по видеосвязи, затронув вопросы международных отношений и сохранение мира на планете.

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Темы сша джо байден си цзиньпин
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