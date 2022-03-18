Телеведущая Тина Канделаки на концерте в "Лужниках" рассказала о русофобии, которая сейчас набирает обороты в мире.
Заместитель генерального директора "Газпром-медиа" Тина Канделаки приняла участие в концерте, посвящённом 8-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.
"Нас не стереть, как аккаунт в соцсетях, потому что мы нация, которую невозможно сломить. Россия не встанет на колени никогда!" — сказала телеведущая перед многотысячной аудиторией.
Происходящее в мире звезда ТВ назвала самым большим экспериментом в истории человечества.
"Такого ещё никогда не было, когда целую нацию пытаются стереть, как аккаунт в соцсетях. И это делается по одной причине — если ты говоришь по-русски", — цитирует Канделаки Telegram-канал RT.
Она напомнила, как Россию пытались лишить флага и гимна и как ущемили в правах российских паралимпийцев, не пустив их на соревнования.
Канделаки считает, что всё это происходит из-за ненависти к русскому языку.
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