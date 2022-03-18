Почему выступление Путина на концерте в Лужниках прервали — ответил Соловьёв

Российский журналист Владимир Соловьёв ответил, почему выступление президента России Владимира Путина на митинг-концерте в Лужниках, приуроченному к восьмой годовщине возвращения Крыма, было прервано.

Соловьёв в своём Telegram-канале объяснил, что произошло на трансляции.

"Трансляция идёт с задержкой. Так часто делают на больших мероприятиях. Просто технический сбой. Владимир Путин закончил и после него вышел Газманов, но случился, как говорят телевизионщики "подрыв". Бывает", — написал он в публикации.

Позже РИА Новости сообщили, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подтвердил, что произошёл технический сбой на сервере.

На концерте "Крымская весна" Путин ещё раз напомнил о том, как крымчане хотели жить общей судьбой со своей исторической родиной — с Россией, они имели на это полное право и достигли своей цели через референдум.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в скором времени Украина будет вынуждена признать полуостров российским. По словам парламентария, это случится после окончания спецоперации.

По приказу президента РФ 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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