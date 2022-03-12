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Автор Елена Былкина

Певицу Наталью Штурм удивили цены на российские товары

Общество

Певица Наталья Штурм недоумевает, почему взлетают цены на товары, которые производятся в России.

Певицу Наталью Штурм удивили цены на российские товары

Артистка объяснила, что мечтает о том времени, когда рубль станет сильной и уважаемой во всём мире валютой.

"У нас для этого есть и умы, и недра, и желание", — написала певица в своём Instagram-аккаунте.

Штурм отметила, что с 14 марта "обещают" подорожание продуктов на 15-30%. Непонятным для артистки осталось то, почему дорожают отечественные продукты.

"Покупала ВОДУ Шишкин лес за 99 рублей, сегодня она стоит 129 руб. Её-то с какого? Упаковка подорожала? Или сама вода из отечественных источников? Хлеб наш отечественный Бородинский зерновой. Не помню сколько стоил, но точно помню, что цифра была двузначная. Сейчас 300 гр. упаковка стоит 135 руб", — привела примеры, основанные на личном наблюдении, Штурм.

Певица допустила, что причина роста цен кроется в сложной цепочке хлеб-с/х продукция-посевная-кредитование.

При этом Штурм заподозрила, что "под шумок" многие производители просто спекулируют, пользуясь моментом.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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