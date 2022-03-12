Доктор Мясников нашёл плюсы в санкциях Запада

Александр Мясников призвал россиян не паниковать, а искать позитивные моменты в новых условиях жизни. Теледоктор считает, что всё происходящее нужно воспринимать как стимул к развитию.

Мясников считает, что первым тревожным моментом стала пандемия, которую возвели в ранг мировой угрозы человечеству.

Медик уверен, что Западу не удастся задушить самую большую и самую богатую ресурсами страну в Мире санкциями. Телеведущий считает, что для рядового гражданина мало что изменится, поэтому не стоит ждать катастрофического провала.

"Рубль стабилизируется, потому как за ним- богатейшие ресурсы нашей страны: это не только нефть и газ, но и вода, лес, минералы и многое, многое другое! А главное люди, которые исторически всегда выживали и побеждали в любых условиях!" — написал доктор в своём Telegram-канале.

Мясников надеется, что перекрытие авиасообщения с Европой пробудит в россиянах интерес к Алтаю, Уралу, Северу и другим красивым местам страны.

"Еда, лекарства, одежда — всё будет!" — заверил врач.

Прощание с Instagram тоже не сильно расстроило медика, так как жизнь в соцсетях, по его мнению, — суррогат.

Мясников отметил, что важно скорее завершить "горячую фазу" спецоперации на Украине, чтобы сохранить жизни людей.

"И ещё: рассматривайте это время перемен, как время перемен к лучшему. Как стимул для нас самих к развитию. А то мы немного извините "зажрались": обленились, покрылись жирком", — выразил своё мнение Мясников.

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