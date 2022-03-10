Котлетка с пюрешкой: россияне не собираются горевать об уходе McDonalds

Всемирная сеть ресторанов быстрого питания под брендом McDonalds объявила, что приостанавливает свою деятельность в России. Как оказалось, россияне без сожаления расстанутся со столь любимой на западе бургерной.

Накануне портал КП опубликовал результаты опроса, в ходе которого граждане России ответили, чем планируют заменять "БигМаки" и прочие сэндвичи из знаменитой закусочной.

Несмотря на кажущуюся популярность "Макдоналдс" в России, от него с лёгкостью готово отказаться абсолютное большинство респондентов. Почти треть опрошенных призналась, что если и посещают ресторан, это явно не заведения быстрого питания. Да и в общем отдают предпочтение домашней еде, поэтому "котлетка с пюрешкой" станет лучшей заменой бургерам.

27% участников опроса сообщили, что вовсе не едят уличную еду, то есть не заметят закрытия сети кафе.

"Я фастфуд никакой не ем, сама пеку, готовлю, могу заменить любые забегаловки", - гордо ответила опрошенная девушка.

Десятая часть респондентов проголосовала за блины или простые бутерброды с котлетами. Еще 10% выберут шашлык, кебаб и хачапури - это еда не только вкуснее, но и полезнее.

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