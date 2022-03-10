EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

Котлетка с пюрешкой: россияне не собираются горевать об уходе McDonalds

Общество

Всемирная сеть ресторанов быстрого питания под брендом McDonalds объявила, что приостанавливает свою деятельность в России. Как оказалось, россияне без сожаления расстанутся со столь любимой на западе бургерной.

Котлетка с пюрешкой: россияне не собираются горевать об уходе McDonalds

Накануне портал КП опубликовал результаты опроса, в ходе которого граждане России ответили, чем планируют заменять "БигМаки" и прочие сэндвичи из знаменитой закусочной.

Несмотря на кажущуюся популярность "Макдоналдс" в России, от него с лёгкостью готово отказаться абсолютное большинство респондентов. Почти треть опрошенных призналась, что если и посещают ресторан, это явно не заведения быстрого питания. Да и в общем отдают предпочтение домашней еде, поэтому "котлетка с пюрешкой" станет лучшей заменой бургерам.

27% участников опроса сообщили, что вовсе не едят уличную еду, то есть не заметят закрытия сети кафе.

"Я фастфуд никакой не ем, сама пеку, готовлю, могу заменить любые забегаловки", - гордо ответила опрошенная девушка.

Десятая часть респондентов проголосовала за блины или простые бутерброды с котлетами. Еще 10% выберут шашлык, кебаб и хачапури - это еда не только вкуснее, но и полезнее.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Юрий Поляков поставил на место лицемерных пацифистов
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Наталия Красовская
Темы россия
Sberbank
Новости
Эксперт Зыков посоветовал скопировать данные из облака Google и iCloud
Кедми дал НАТО действенный совет на тему "как быть с Россией"
Володин: искусственно повышать цены в РФ, прикрываясь санкциями, недопустимо
Котлетка с пюрешкой: россияне не собираются горевать об уходе McDonalds
Поляки рекомендовали ЕС рассказывать о "российской агрессии" на арабском языке
Кадыров: "У наших парней личные счёты к сбежавшим шайтанам"
Сосновский: против российских солдат будет использован "подарок Горбачёва"
Кадыров в "глубоком шоке" от информации о биолабораториях США на Украине
Япония раскритиковала закон РФ о льготах на Курилах: "Противоречат договору"
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придёт потепление
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Яков Кедми: Запад сбит с толку тактикой спецоперации в Донбассе

Невиданной ранее тактикой проведения спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе России удалось шокировать мне только киевский режим, но и западных кураторов Украины, считает военно-политический эксперт Яков Кедми.

Яков Кедми: Запад сбит с толку тактикой спецоперации в Донбассе
Заявившие об уходе с российского рынка иностранные бренды возвращаются в РФ
Экономика и бизнес
Заявившие об уходе с российского рынка иностранные бренды возвращаются в РФ
Общество
ИИ не даст уснуть за рулём. Что предлагает Дмитрий Давыдов
Политика. Новости и аналитика
Военный аналитик обозначил сроки выхода ВС РФ на западные границы Украины
Александр Артамонов Россия вскрыла американские биолаборатории Александр Артамонов Ирина Шлионская Школьники, предсказавшие будущее: откуда они знали? Ирина Шлионская Любовь Степушова Коллективная оборона НАТО — это фикция в войне с Россией Любовь Степушова
Экономика и бизнес
Ловушка для Байдена: чем обернётся отказ от нефти из России
Евросоюз
Коллективная оборона НАТО — это фикция в войне с Россией
Axios: Зеленскому не дали поговорить с депутатами Израиля по вопросу РФ
Мир. Новости мира
Axios: Зеленскому не дали поговорить с депутатами Израиля по вопросу РФ
Последние материалы
Кедми дал НАТО действенный совет на тему "как быть с Россией"
Володин: искусственно повышать цены в РФ, прикрываясь санкциями, недопустимо
Котлетка с пюрешкой: россияне не собираются горевать об уходе McDonalds
Поляки рекомендовали ЕС рассказывать о "российской агрессии" на арабском языке
Кадыров: "У наших парней личные счёты к сбежавшим шайтанам"
Сосновский: против российских солдат будет использован "подарок Горбачёва"
Кадыров в "глубоком шоке" от информации о биолабораториях США на Украине
Япония раскритиковала закон РФ о льготах на Курилах: "Противоречат договору"
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придёт потепление
Белый дом: Россия готовится ударить по Украине биологической бомбой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников