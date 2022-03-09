Какие задачи стоят перед "фейк-ньюс", рассказал политтехнолог Маркелов

Задача фейковых новостей "триггерить" читателя и повышать напряжённость в социальных сетях и СМИ, заявил гендиректор коммуникационного агентства Сергей Маркелов. По его словам, информация, повторяющаяся из раза в раз "программирует" пользователей.

Как пояснил политтехнолог, как правило, дезинформация призвана "отвлечь" читателя от повседневных проблем и перефокусировать его внимание.

"Главная задача фейков, в отличие от обычной информации, — это постоянное программирование восприятия", — цитирует Маркелова RT. — "Фейки триггерят нас, повышают градус происходящего, в общем-то, это их и задача, разработчики пытаются этого достигнуть".

По словам Маркелова, "программирование" бывает двух видов:

эмоциональное — реагирование на сообщения в СМИ,

вовлечение — вынуждение следить повесткой постоянно.

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