Штраф на 30 тысяч за фейк о спецоперации на Украине выписан в Благовещенске

Житель Благовещенска был оштрафован на 30 тысяч рублей за распространение фейка, касающегося действий российских войск в ходе спецоперации на Украине. Информация об этом появилась в УМВД России по Амурской области.

Штраф был выписан 31-летнему мужчине, на которого был составлен протокол по статье "О публичных действиях, дискредитирующих использование ВС страны в целях защиты интересов её и её граждан, поддержания международного мира и безопасности" (20.3.3 КоАП РФ).

Соответствующее постановление было выписано Благовещенским городским судом, с которым ознакомились РИА Новости.

"Установлено, что 6 марта гражданин с помощью мобильного телефона разместил в статусе мессенджера фейковый видеоролик, который содержал аудиовизуальный ряд применения военной техники и оружия, сопровождался данными о потерях российского спецконтингента и призывом к дальнейшему распространению данной информации. 8 марта суд признал амурчанина виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", — говорится в заявлении пресс-службы УМВД России по Амурской области.

Россиянам рекомендуют воздержаться от распространения непроверенных или заведомо ложных сведений относительно проведения Россией спецоперации на Украине. О появляющихся фейках на эту тему просят сообщать в полицию.

21 февраля президентом РФ Владимиром Путиным была признана независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля Россией была начата спецоперация на Украине после просьбы о помощи и защите глав республик Донбасса.

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