Праздничный концерт Валерия Меладзе отменили из-за негодования зрителей

Развлекать дам в Международный женский день будет Юрий Антонов. Валерий Меладзе впал в немилость публики из-за своих антивоенных высказываний.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Валерий Меладзе собирался выступить в Барвихе Luxury Village. Стоимость билета на его концерт варьировалась от 20 до 60 тысяч рублей.

Планы певца нарушили события на Украине. Артист высказался против военной спецоперации в своём Instagram-аккаунте.

Зрители неодобрительно отнеслись к таким высказываниям Меладзе. Концерт с его участием пришлось отменить, так как зрители поспешили сдать ранее приобретённые билеты.

Организаторы праздничного мероприятия попытались спасти положение, объявив об акции "два билета по цене одного". Вместо Меладзе поздравлять женщин с 8 марта со сцены будут Юрий Антонов и Александр Серов.

Ранее подобная ситуация произошла с концертом Максима Галкина в Архангельске. Шоумен заставил публику возмутиться, высказав свои пацифистские взгляды.

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