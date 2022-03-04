Юрист рассказал, как не попасть под статью за помощь беженцам

Массовая эвакуация жителей ЛНР и ДНР в Россию началась с 18 февраля. Беженцам оказывают гуманитарную помощь благотворительные организации. Не остались в стороне и предприниматели, многие из которых начали осуществлять сбор и отправку пострадавшим денежных средств.

Однако для некоторых это может грозить статьёй о государственной измене. Об этом предупредил юрист Алексей Гавришев в эфире Общественной Службы Новостей.

Эксперт отметил, что финансирование, связанное с поддержкой беженцев, требует пристального внимания и нужно быть очень аккуратным. Ведь может так получиться, что деньги предприниматель собирает в каких-то не совсем благочестивых целях.

При этом должно учитываться и целевое распределение этих средств, заметил собеседник издания, поэтому в любом случае будет осуществляться государственный контроль, чтобы эти предприниматели не попадали под статьи о государственной измене и сборах средств для каких-то антироссийских действий.

Гавришев также добавил, что предпринимателям, оказывающим финансовую поддержку в благотворительных целях, государство оказывает поддержку. К примеру, налоговый вычет за благотворительное пожертвование могут получить юридические лица.

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