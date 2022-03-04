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Автор Елена Былкина

Брухунова заявила, что готова бесплатно рекламировать малый бизнес

Общество

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова придумала, как поддержать малый бизнес в России.

Брухунова заявила, что готова бесплатно рекламировать малый бизнес

Брухуновой стало жалко представителей малого бизнеса, который ещё не отошли от "приключений" с коронавирусом.

"Мне особенно хочется поддержать всех, кто попал в жернова рушащейся модной индустрии в России", — написала Татьяна в своём Instagram-аккаунте.

Она рассказала, что всегда в своём микроблоге безвозмездно рассказывала о российских брендах.

"Если вы представляете бренд, мануфактуру, издание и вообще что угодно, что производится на территории нашей Родины — пишите мне! Я готова оказать информационную поддержку каждому. Просто так! Без бартеров и прочей ерунды. Вместе мы справимся", — обратилась Брухунова к бизнесменам.

Супругу юмориста предупредили, что она может нарваться на аферистов. В ответ Татьяна уверила, что будет проверять информацию прежде чем делиться ею с подписчиками.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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