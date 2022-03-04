Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова придумала, как поддержать малый бизнес в России.
Брухуновой стало жалко представителей малого бизнеса, который ещё не отошли от "приключений" с коронавирусом.
"Мне особенно хочется поддержать всех, кто попал в жернова рушащейся модной индустрии в России", — написала Татьяна в своём Instagram-аккаунте.
Она рассказала, что всегда в своём микроблоге безвозмездно рассказывала о российских брендах.
"Если вы представляете бренд, мануфактуру, издание и вообще что угодно, что производится на территории нашей Родины — пишите мне! Я готова оказать информационную поддержку каждому. Просто так! Без бартеров и прочей ерунды. Вместе мы справимся", — обратилась Брухунова к бизнесменам.
Супругу юмориста предупредили, что она может нарваться на аферистов. В ответ Татьяна уверила, что будет проверять информацию прежде чем делиться ею с подписчиками.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Гражданин Китая поделился своими впечатлениями о том, как ему живётся сейчас в Киеве: хаос и вооружённые банды, расстреливающие людей.