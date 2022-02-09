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Автор Ольга Лазарева

В Москве при поддержке города зарегистрировано за год более 100 тыс. компаний

Россия » Центр » Москва

Более 142 тысяч новых компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) зарегистрировали в столице в прошлом году. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Свое дело москвичам помогают открывать специалисты проекта "Малый бизнес Москвы" (МБМ). Она уточнила, что с помощью консультантов проекта в основном открывали бизнес, связанный с общественным питанием, интернет-торговлей, грузоперевозками, такси и индустрией красоты. Еще МБМ проводит обучающие мероприятия, всего в 2021 году в них приняли участие более 49 тысяч человек.

В Москве при поддержке города зарегистрировано за год более 100 тыс. компаний

"Всего в 2021 году в столице появилось свыше 142 тысяч новых компаний и индивидуальных предпринимателей. Больше 10 тысяч из них зарегистрировано при поддержке специалистов МБМ. Также эксперты помогают новичкам изучать основы ведения бизнеса и составлять стратегию развития", — отметила Наталья Сергунина.

В 2021 году в МБМ провели около 109 тысяч консультаций. Большинство из них было посвящено программам поддержки, которые город предоставляет малому и среднему бизнесу. Также они обращались в "Малый бизнес Москвы", чтобы сотрудники порекомендовали им оптимальный налоговый режим. МБМ также проводит обучающие программы. Они позволяют восполнить недостающие знания, приобрести необходимые навыки. Новичкам проект предлагает обучение предпринимательству с нуля. Каждую неделю проходят десятки вебинаров, тренингов, занятий в рамках курсов, форумов, конференций и деловых встреч. Все они бесплатны.

МБМ есть что предложить и состоявшимся бизнесменам. В онлайн-академии МБМ для них предусмотрена программа Progress, направленная на развитие действующего бизнеса, и Pro-курсы, предназначенные для углубленного изучения определенных сфер. В прошлом году онлайн-академию МБМ окончили более 3,6 тысячи пользователей.

Mbm.mos.ru — проект "Малый бизнес Москвы", подведомственный столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. МБМ помогает москвичам открывать и развивать свое дело. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать об имущественных, образовательных и финансовых мерах поддержки.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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