Собчак объяснила, будут ли вводить военное положение в России

Ксения Собчак, которая с семьёй на время покинула Россию, рассказала, ожидать ли россиянам введения военного положения.

Спецоперация на Украине породила множество панических слухов. Журналистка ответила на волнующих многих россиян вопрос о возможном введении в стране военного положения (особый правовой режим, вводимый на территории РФ или в отдельных её местностях в соответствии с Конституцией РФ президентом РФ в случае агрессии против РФ или непосредственной угрозы агрессии).

"По данным моего источника, военное положение вводить не будут. Сообщения об этом — часть информационной войны. На данный момент государство не заинтересовано в повышении социальной напряженности, а именно к этому приведёт такая мера", — написала Собчак в своём Telegram-канале.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал "чистыми утками" слухи о введении военного положения в России и запрет мужчинам призывного возраста покидать Россию.

Ксения Собчак ранее выразила надежду на то, что правительство РФ заранее подготовилось к санкциям со стороны Европы и США и придумало, как спасти российскую экономику в условиях экономической и политической изоляции.

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