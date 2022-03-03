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Автор Николай Ткаченко

Россиянам объяснили, как правильно выбирать хлеб

Общество

Без хлеба в России редко кто обходится. Данный продукт наполовину обеспечивает потребности человека в углеводах и на треть — в белках. О том, как правильно выбрать хлебобулочную продукцию, рассказали в Роспотребнадзоре.

Россиянам объяснили, как правильно выбирать хлеб

В ведомстве отметили, что калорийность, усвояемость и содержание витаминов, аминокислот и минеральных веществ определяют пищевую ценность хлеба. Витаминов А, С и D нет в пшенице и ржи. Частички зародыша зерна и отруби добавляют хлебу токоферолов и витаминов группы В.

Повышенная влажность, кислотность и понижение пористости ухудшают качество хлеба. Микроорганизмы в нём не развиваются, что исключает возможность пищевых отравлений, однако хлеб может покрываться плесенью, переносить "картофельную болезнь" и поражаться пигментообразующими бактериями.

Хлеб ведомство советует покупать только в пунктах стационарной торговли, где для хранения есть соответствующие условия, пишут "Вести Подмосковья". При покупке стоит обращать внимание на этикетку, где должна быть указана информация о производителе, сроке годности, составе продукции и дате выпуска. Лучше не приобретать продукцию в нарушенной упаковке или грязной таре.

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Какой хлеб должен быть на наших столах и почему некачественный продукт попадает в магазины
Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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