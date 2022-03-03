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Автор Николай Ткаченко

Диетолог объяснила, чем опасен старый картофель

Здоровье

Старый картофель может быть опасен для здоровья, и его лучше в пищу не употреблять. К весне в нём вырабатывается ядовитое вещество соланин. Об этом рассказала диетолог-кардиолог Асият Хачирова.

Диетолог объяснила, чем опасен старый картофель

Специалист объяснила в беседе с Москва 24, что в прошлогодних клубнях весной уже нет витаминов, но зато возрастает количество соланина, которого ничтожно мало во время сбора урожая.

По словам врача, даже если картофель хранится в идеальных условиях, он обычно начинает прорастать к марту. При этом соланина больше всего находится вокруг глазков, под кожурой, а также в клубнях, позеленевших на свету.

Симптомы отравления соланином — вялость, головная боль и рвота, однако для их проявления съесть нужно не менее 1-2 кг картошки прямо с кожурой, добавила диетолог.

Она заметила, что при варке соланин частично вымывается, поэтому при отсутствии выбора старую картошку можно употребить, но для неё не подойдут такие способы приготовления, как варка в мундире или запекание. А во время чистки лучше срезать все глазки.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
Темы диетолог
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