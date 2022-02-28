Пригожин порекомендовал ФСБ провести "операцию кастрации" среди селебрити

Бизнесмен Евгений Пригожин считает проводимую российскими военными спецоперацию по принуждению Украины к миру "примером великолепной микрохирургии".

По его словам, наши военные "точечно ликвидируют" места скопления нацистов, не создавая опасности для мирных украинцев.

"Ювелирная точность отличает Россию от украинских нацистов, которые в 2014 году превращали в кровавое месиво школы, детские сады и жилую застройку своих же городов. <…>. Даже сейчас киевские власти, не жалея своих людей, направо и налево раздают оружие", — цитирует слова бизнесмена издание "Русская весна".

По словам Пригожина, большинство россиян "поддерживает тех, кто встал на защиту государственности, которую с помощью Украины НАТО пыталась разрушить". А вот к тем, кто хайпует на этой теме, стоило бы — рекомендует он — "присмотреться ФСБ":

"… жалкая кучка так называемых селебрити пытается устраивать хайп, собирая лайки на провокационных акциях типа "Нет войне”, и отправляет деньги украинской армии. Тем самым, кстати, совершая преступление под названием "измена Родине", — констатирует Евгений Пригожин.

Его удивляет, что эти же самые люди, заявляющие о своей "миротворческой позиции" почему-то восемь лет "не помогали деньгами изуродованным детям в Донбассе".

В связи с этим российский бизнесмен жёстко обратился к тем "селебрити", которые "сочувствуют украинцам":

"Хочу отдельно обратиться к личностям, которым Россия дала популярность, а сейчас они отсиживаются на диванах, засунув языки в задницу, думая, чья же возьмет, и в душе желая нашего поражения, поскольку у них слишком много недвижимости в Майами и денег на банковских счетах во вражеских странах. К этим "селебрити” должна быть также применена спецоперация, только врачами из ФСБ. Эта операция называется кастрация. Отдельно выделилась группа лиц, которым "стыдно быть русскими”. Чтобы прекратить быть россиянами, вам надо срочно бежать из страны, пока вас камнями не вышибли".

К слову, напомним, ранее в аналогичном духе, правда, чуть мягче, ибо должность обязывает, высказался и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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