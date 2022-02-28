Володин: осуждающие операцию на Украине - предатели

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин жёстко высказался в адрес россиян — и особенно деятелей культуры — которые выступают с осуждением спецоперации по принуждению Украины к миру, проводимой РФ.

По мнению политика, это позиция "предателей народа", поскольку те, кто её высказывает, восемь лет не волновались о жителях Донбасса.

Высказался парламентарий в своём ТГ-канале. Он отметил, что за четыре дня российской военной операции на Украине среди "родившихся с золотой ложкой во рту" и "проживающих за границей" вдруг "появились те, кто начинает рассуждать на тему мира".

Для того, чтобы это делать, уверен Володин, эти люди должны для начала "вернуться в Россию и поработать на её благо", а не "транжирить деньги родителей". А что касается деятелей культуры, то им не мешало бы начать проявлять гражданскую позицию с того, чтобы отказаться от получения государственных грантов и должностей в бюджетных учреждениях".

Напомним, что с момента начала спецоперации на Украине некоторые медийные лица из числа творческой интеллигенции высказались в том духе, что им "стыдно за свою страну" и стали вдруг испытывать "страх и боль".