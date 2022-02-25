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Автор Елена Былкина

Анджелина Джоли выразила своё мнение по ситуации на Украине

Общество

Звезда Голливуда и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли не осталась в стороне от ситуации на Украине.

Анджелина Джоли выразила своё мнение по ситуации на Украине

Одна из самых красивых актрис планеты выступила с поддержкой украинскому народу. Знаменитость отметила, что молится за жителей Украины, где сейчас проходит спецоперация российских вооруженных сил.

Она представляет Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, поэтому озаботилась тем, как защитить основные права беженцев в регионе.

"Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасности. Еще слишком рано знать, что произойдет, но значение этого момента для народа Украины и для международного верховенства закона не может быть переоценено", — написала Анджелина Джоли в своём Instagram-аккаунте.

Ранее актёр и режиссёр, лауреат премии Оскар Шон Пенн приехал на Киев в качестве документалиста. Актёр намерен фиксировать все происходящие на Украине события.

"Украина — это прекрасная страна, с прекрасным народом. Так же, как и прекрасный народ России, они должны быть примером для всего земного шара", — сказал актёр.

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Ситуация на Украине.
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы шон пенн анджелина джоли
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