Взрывы и пожар: неспокойную ночь в Киеве объяснил Антон Геращенко

Ближе к утру по киевскому времени украинские соцсети стали публиковать видео, на которых, как утверждается, слышны взрывы, "сотрясающие столицу Незалежной на фоне российской спецоперации".

Как сообщают местные СМИ, в течение ночи поступали сообщения о нескольких взрывах, слышимых в столице Украины Киеве. В социальных сетях появились кадры, якобы показывающие нападение на город.

На деле, как пояснил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, киевляне слышали канонаду украинских орудий, пытавшихся сбить "неизвестный" беспилотник.

Как сообщил Геращенко в своём ТГ-канале, летательный аппарат-таки был сбит. И упал на жилой дом, вызвав его повреждение и пожар.

Свой пост советник главы МВД сопроводил видео, установить подлинность которого не представляется возможным. Официального подтверждения инцидента нет ни с украинской, ни с российской стороны.