Министерство обороны России заявляет, что российские ВС в рамках начавшейся операции на Украине атакуют только военные объекты.
"Высокоточное оружие используется против военной инфраструктуры, объектов ПВО, военных аэродромов и самолётов", — цитирует РИА Новости слова чиновника Минобороны.
В самой же Украине утверждают обратное. Так, журналист Андрей Цаплиенко в своём ТГ-канале написал:
"Крылатыми и баллистическими ракетами обстреливаются стратегические объекты Киева".
И после этого сообщения появилось другое:
По словам Матвеевой, военные предупреждают о реальной угрозе гражданскому населению.
К слову, сирены над Киевом воют с самого утра.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в видеообращении в своих социальных сетях, объявил военное положение в стране.
Он призвал украинцев сохранять спокойствие и желательно не покидать свои дома. Он сказал, что Украина "сильна” и "победит кого угодно”.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
45-ый президент США Дональд Трамп восхитился стратегией Владимира Путина в Донбассе, заявив, что российский лидер перехитрил Джо Байдена.