Власти Киева рекомендуют населению укрыться в бомбоубежищах

Министерство обороны России заявляет, что российские ВС в рамках начавшейся операции на Украине атакуют только военные объекты.

"Высокоточное оружие используется против военной инфраструктуры, объектов ПВО, военных аэродромов и самолётов", — цитирует РИА Новости слова чиновника Минобороны.

На Украине паника

В самой же Украине утверждают обратное. Так, журналист Андрей Цаплиенко в своём ТГ-канале написал:

"Крылатыми и баллистическими ракетами обстреливаются стратегические объекты Киева".

И после этого сообщения появилось другое:

Спикер МВД Незалежной Елена Матвеева порекомендовала гражданам страны приготовить "тревожные чемоданчики" и внимательно слушать, что происходит за окнами — как только завоют сирены срочно идти в бомбоубежища.

По словам Матвеевой, военные предупреждают о реальной угрозе гражданскому населению.

К слову, сирены над Киевом воют с самого утра.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в видеообращении в своих социальных сетях, объявил военное положение в стране.

Он призвал украинцев сохранять спокойствие и желательно не покидать свои дома. Он сказал, что Украина "сильна” и "победит кого угодно”.