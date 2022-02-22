Туда не ходи — сюда ходи: как не пострадать при очистке крыш от снега — Юнисова

Из-за обильных осадков этой зимой и с приходом оттепели в регионы России коммунальные службы начали активно скидывать снег с крыш и карнизов домов. Ежедневно с разных городов сообщают о ЧП, когда прохожие попадают "под лопату" работников ЖКХ, в некоторых случаях доходит до серьёзных травм. В беседе с Pravda.Ru эксперт в области ЖКХ и сопредседатель некоммерческого партнёрства "Управдом" Евгения Юнисова рассказала, как не стать жертвой "снегоочистительных работ".

Как не пострадать, когда коммунальщики чистят крышу - Полезно знать!

Как подчеркнула Юнисова, сотрудники, которые занимаются очисткой крыш от снега и наледи не должны работать по одному.

"Во время работы обязательно должен находиться ещё один сотрудник внизу. То есть, два, например, находятся на кровле, и один сотрудник находится внизу, предупреждает прохожих, что надо отойти, когда ведутся работы, и давать команды, указания тем, кто находится на кровле", — пояснила Юнисова.

Кроме того, "регулировщик" должен координировать пешеходов и проезжающий рядом с домами транспорт. Как отметила эксперт, зачастую таких людей внизу нет, а на кровле работает один сотрудник. Поэтому здесь лучше "перестраховаться".

"Держаться подальше, максимально на большом расстоянии от крыш, свесов, балконов в тот период, когда идут обильные осадки, либо идёт подтаивание снега, капель, почаще смотреть наверх. Но это уже такие досужие рекомендации", — констатировала Юнисова.

Эксперт подчеркнула, что безопасность таких работ целиком находится в ведомстве жилищных фондов. Если же граждане недовольны качеством работ, то эксперт советует не молчать, а обращаться в надзорные органы: жилинспекцию и административно-техническую инспекцию.

Впрочем, по словам Юнисовой, и сами владельцы квартир несут ответственность за безопасность граждан, "гуляющих под окнами". Речь идёт о тех, у кого установлены кондиционеры и остеклены балконы. Если не очищать своё имущество от снега и наледи вовремя, то можно получить предписание от управляющей компании, резюмировала эксперт.