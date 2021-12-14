Петербуржец пострадал из-за плохой уборки крыш

На петербуржца упала льдина. Сейчас пострадавший находится в больнице. Случай произошел в Центральном районе. Причиной стала некачественная уборка крыш, а в некоторых случаях ее отсутствие.

Ранее проверка Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) показала многочисленные нарушения. Инспекторы признали неудовлетворительной уборку 87 крыш из проверенных 250, и это касается только зданий в центре города. Комиссия выписала штрафы более чем на 2,2 млн рублей.

При этом в Смольном заявляют о готовности города к зимнему периоду. Об этом губернатор говорил еще осенью. Несмотря на жалобы и обращения, он продолжает игнорировать ситуацию со снегом в Петербурге.