Экономист Липсиц объяснил, почему цены на продукты в России продолжат расти

Доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ, создатель школьного экономического образования в России Игорь Липсиц полагает, что цены на продукты в России продолжат расти.

"Чтобы как-то наполнить полки, приходится ввозить очень много импортных продуктов, иначе полки будут пустыми, а это для населения ещё страшнее, чем высокая цена. Но чем больше мы ввозим импортных продуктов, тем больше мы ввозим инфляции. Таким образом на ближайшие месяцы я ожидаю роста", — заявил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он также отметил, что действия ЦБ РФ помогают в данный момент только небольшой части населения. По его мнению, регулятор придерживается теоретически правильной политики, но в России слишком бедное население. На фоне происходящего люди чаще берут кредиты — в четвёртом квартале прошлого года микрозаймы в России взяли на 151 миллиардов рублей.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пик роста цен на недвижимость в России можно считать пройденным.

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