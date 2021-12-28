Набиуллина: в РФ пройден пик роста цен на недвижимость

Пик роста цен на недвижимость в РФ можно считать пройденным, полагает Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы где-то сейчас прошли этот пик цен на недвижимость. Я думаю, что они не будут расти такими темпами", — цитирует главу ЦБ РФ "Интерфакс".

Говоря о вероятности снижения цен на жильё в стране, Набиуллина отметила, что это будет зависеть от множества факторов, в том числе от предложения новых квадратных метров, которое, по словам председателя Банка России, сейчас растёт.

"В принципе, конечно, тот рост цен на жильё, который произошёл, он очень большой, и как минимум рост цен на жилье должен серьёзно замедлиться", — сказала Набиуллина.

Она спрогнозировала возможность повышения ставок по ипотеке в связи с увеличением ключевой ставки ЦБ. По мнению главы ЦБ РФ, сейчас не стоит спешить брать ипотеку.

"И цены на жильё растут, и ставки могут начать расти… Не надо здесь, наверно, поддаваться такому ажиотажному, эмоциональному поведению", — отметила Набиуллина.

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