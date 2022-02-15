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Автор Ольга Лебедева

Финаналитик рассказал, что будет с рублём к марту

Экономика

Несмотря на все заверения о том, что экономика России "не боится западных санкций", геополитическая ситуация очень сильно влияет на нашу национальную валюту.

Финаналитик рассказал, что будет с рублём к марту

Напомним, недавно Pravda. Ru рассказывала об опасениях финансиста Тимура Нигматуллина, который уверен: новые санкции станут для России катастрофой.

С ним согласен аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов, рассказавший агентству "Прайм", чего стоит ждать российскому рублю в самое ближайшее время.

По его словам, ужесточение политики ФРС, а также возобновление покупок валюты Минфином на внутреннем рынке скажется на рубле "негативно".

Сейчас, констатирует Маслов, есть несколько факторов, поддерживающих рубль. Например, недавний рекордный рост цен на нефть и жёсткая политика Центробанка:

"Российская валюта, скорее всего, будет находиться в диапазоне 73-76 рублей за доллар в ближайшие несколько недель в случае отсутствия "черных лебедей", связанных с геополитическим фактором", — заключил собеседник агентства.

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Автор: Ольга Лебедева
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