Финаналитик рассказал, что будет с рублём к марту

Несмотря на все заверения о том, что экономика России "не боится западных санкций", геополитическая ситуация очень сильно влияет на нашу национальную валюту.

Напомним, недавно Pravda. Ru рассказывала об опасениях финансиста Тимура Нигматуллина, который уверен: новые санкции станут для России катастрофой.

С ним согласен аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов, рассказавший агентству "Прайм", чего стоит ждать российскому рублю в самое ближайшее время.

По его словам, ужесточение политики ФРС, а также возобновление покупок валюты Минфином на внутреннем рынке скажется на рубле "негативно".

Сейчас, констатирует Маслов, есть несколько факторов, поддерживающих рубль. Например, недавний рекордный рост цен на нефть и жёсткая политика Центробанка:

"Российская валюта, скорее всего, будет находиться в диапазоне 73-76 рублей за доллар в ближайшие несколько недель в случае отсутствия "черных лебедей", связанных с геополитическим фактором", — заключил собеседник агентства.