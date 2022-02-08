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Автор Николай Ткаченко

Макрон прогулялся по Красной площади и стал объектом для колкостей

Общество

После переговоров с Владимиром Путиным в Москве Эмманюэль Макрон в сопровождении свиты прогулялся по заснеженной Красной площади. На кадрах съёмки видно, как французский президент, слегка сгорбившись и сцепив за спиной руки, идёт вдоль стен Кремля. Видео опубликовал в своём Telegram-канале журналист Владимир Соловьёв.

Макрон прогулялся по Красной площади и стал объектом для колкостей

В комментариях к посту подписчики оценили "прогулку". Некоторые обратили внимание на то, что гуляющие идут без головных уборов, озаботившись, как бы они не простудились. А многие вспомнили историю другого великого француза, который больше двухсот лет назад тоже хотел попасть в Москву. Конечно, не обошлось и без шуток на эту тему.

"Пусть полюбуются самым лучшим городом в мире, нашей Красавицей Москвой!!!" — великодушно заметил Стеша.

"У вас в Москве лето наступило что ль? Гайморит, смотрю, у половины колонны не был", — спросил Андрей.

"А руки за спиной! Генетическая память с 1812!" — добавил Алексей.

"Микронаполеон гуляет по Кремлю. Картина маслом", — поддержала Одна Една.

"В позе Наполеона идёт", — обратил внимание Homer.

"Пошёл к Мавзолею переписать три буквы (ЛеНин на ЛеПен, т. к. Марин является главной соперницей Макрона на предстоящих выборах)", — предположила Лидия Заярная.

"Больше похоже, что "повели"", — отметил Дмитрий Ноунейм.

"А дальше по старой Смоленской дороге и в Париж", — пошутила Ирина.

"В подвал Ивана Грозного повели", — съязвил КоТ.

"Картина маслом. Изгнание французов из Москвы. История всегда повторяется. Дубль 2", — констатировала Анна.

"Вот только так французы могут оказаться на Красной площади — когда приедут в гости!" — заключила Алина.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены).

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Эммануэль Макрон отправился на Красную площадь после встречи с Владимиром Путиным
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Наталия Красовская
Темы париж россия москва франция владимир путин владимир соловьёв
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