Макрон прогулялся по Красной площади и стал объектом для колкостей

После переговоров с Владимиром Путиным в Москве Эмманюэль Макрон в сопровождении свиты прогулялся по заснеженной Красной площади. На кадрах съёмки видно, как французский президент, слегка сгорбившись и сцепив за спиной руки, идёт вдоль стен Кремля. Видео опубликовал в своём Telegram-канале журналист Владимир Соловьёв.

В комментариях к посту подписчики оценили "прогулку". Некоторые обратили внимание на то, что гуляющие идут без головных уборов, озаботившись, как бы они не простудились. А многие вспомнили историю другого великого француза, который больше двухсот лет назад тоже хотел попасть в Москву. Конечно, не обошлось и без шуток на эту тему.

"Пусть полюбуются самым лучшим городом в мире, нашей Красавицей Москвой!!!" — великодушно заметил Стеша. "У вас в Москве лето наступило что ль? Гайморит, смотрю, у половины колонны не был", — спросил Андрей. "А руки за спиной! Генетическая память с 1812!" — добавил Алексей. "Микронаполеон гуляет по Кремлю. Картина маслом", — поддержала Одна Една. "В позе Наполеона идёт", — обратил внимание Homer. "Пошёл к Мавзолею переписать три буквы (ЛеНин на ЛеПен, т. к. Марин является главной соперницей Макрона на предстоящих выборах)", — предположила Лидия Заярная. "Больше похоже, что "повели"", — отметил Дмитрий Ноунейм. "А дальше по старой Смоленской дороге и в Париж", — пошутила Ирина. "В подвал Ивана Грозного повели", — съязвил КоТ. "Картина маслом. Изгнание французов из Москвы. История всегда повторяется. Дубль 2", — констатировала Анна. "Вот только так французы могут оказаться на Красной площади — когда приедут в гости!" — заключила Алина.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены).

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