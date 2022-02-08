Политолог Баширов подвёл итог переговоров в Москве и Вашингтоне: хороший сигнал

В понедельник состоялись важные переговоры лидеров четырёх мировых держав. В Москве встретились Владимир Путин и Эммануэль Макрон, в Вашингтоне — Джозеф Байден и Олаф Шольц. Итоги подвел политолог, политтехнолог Марат Баширов в своём Telegram-канале.

Эксперт отметил, что после окончания переговоров французский лидер прогулялся по Красной Площади. По мнению аналитика, это можно расценить как сигнал о том, что здесь всё хорошо, красиво и можно ехать в качестве туриста.

Но главная сенсация — пока это тайминг, добавил Баширов, так как семь часов переговоров и обещание найти решения по безопасности для Европы, в частности, по Донбассу дают основания считать, что Путину и Макрону удалось найти точку опоры для мира и оглашение сенсации впереди.

А вот переговоры в Вашингтоне аналитик назвал скучными. Он заметил, что Шольц и Байден общались два часа, что для последнего много, но по сравнению с московскими разговорами — мало. Однако сенсацией встречи стало не слово, а его отсутствие, полагает эксперт.

"Канцлер Шольц категорически не стал говорить название "Северный поток-2", как его не провоцировали американские журналисты. А эти ребята знают, о чем спрашивать. Шольц молчал, чем только подтвердил главную тему переговоров с Байденом — энергоснабжение Европы. Не возможная война на Украине, не военная безопасность ЕС — немцы обсуждали только снабжение газом из России и деньги, вложенные в СП-2, а об остальном должен был договориться Макрон в Москве", — написал политолог.

Главный вывод, который можно сделать из всего этого то, что Германия и Франция действовали дуэтом, и это хороший сигнал, заключил Баширов.

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