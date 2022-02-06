Выборы за символ новогодней столицы России в Новосибирске закончились скандалом. Граждане активно голосовали за человекообразную обезьяну, однако в последний момент другой кандидат неожиданно вырвался вперёд.
Авторы проекта "Новогодняя столица России" предложили жителям Новосибирска выбрать символ будущего 2023 года из числа обитателей городского зоопарка. В списке кандидатов был амурский тигр, снежный барс, белый медвежонок, манул и орангутан.
Журналисты сагитировали население голосовать за орангутана Бату, упирая на его ум и сообразительность. Граждане с удовольствием поддержали идею и отдавали свои голоса за обезьяну.
В какой-то момент орангутан выбился в явные лидеры, однако такой расклад пришёлся не по душе власти.
"Народ зажёгся, и Бату лидировал в голосовании, но раздался голос сверху. Из аппарата полпреда президента в Сибирском федеральном округе в мэрию поступила просьба не допустить победы орангутана. Очевидно, ставку сделали на медведицу Шилку, после чего она выбилась в лидеры", — написала журналистка Ирина Шихман в своём Instagram-аккаунте.
В Новосибирске возмущены тем, что им не дают сделать даже такой скромный выбор. Есть точка зрения, что кампания за орангутана — это протестное голосование.
"Последний день голосования 7 февраля. Мы следим за развитием событий (и немножко угораем)", — отметила Шихман.
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