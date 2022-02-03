ООН признала Москву лучшим мегаполисом мира по показателям "развитие инфраструктуры" и "качество жизни". Согласно рейтингу, составленному организацией "Индекс процветания городов", по этим двум показателям столица России заняла первое место, обойдя Лондон и Париж. Об этом сообщило РИА Новости.

Обычные россияне, конечно, порадовались за первопрестольную, но такая новость понравилась далеко не всем. Многие отметили в комментариях на сайте агентства, что неплохо было бы поднять уровень жизни ещё и в регионах. Вот что писали читатели издания.

"Все соки из России высосала и теперь — лучшая, ну ещё бы. А вот остальные города в России ни в какой хороший мировой рейтинг не войдут".

"Зато у нас по городу 19-й век вовсю шагает, навстречу 18-му".

"Рада за свою столицу и свой город. Но полностью с вами согласна. Нужны кардинальные меры и программы. По улучшению регионов, росту их привлекательности для людей, привлечению нужных и полезных стране человеческих ресурсов извне".

"Конкретнее нужно! Пусть ООН составит рейтинг московских ресторанов, например, или рейтинг самых очищенных от снега московских улиц. ООН должна всё знать!"

"То еще качество, зимой жижи солёной по щиколотку, от которой дохнут деревья и трава, летом асфальт плавится. Бешеные расстояния, бешеный трафик транспорта и людей. А ещё бешеные оптимизаторы, которые всё стремятся улучшить, но получается как всегда".

"Москва главный экспортер нефти в РФ, не добывая ни капли. Это все что нужно знать, откуда и как столько денег в Москве, и почему нет их в регионах".

"Мы в России рады за Москву! Еще бы, город, который не имеет нечего общего со своей областью, и сам является областью с отдельным бюджетом, не добывая ни капли нефти на своей территории, является лидером в её экспорте, где денежная масса превышает бюджеты всей РФ. Не каждый так сможет! Ну, только, наверное Татарстан где есть свой отдельный президент".

"Странно, что разрушение старой архитектуры Москвы и постройка безликих небоскрёбов признается успехом".

"Когнитивный диссонанс накрывает граждан России от этой новости. За Москву, москвичей радость и гордость, но за остальную Россию, за замкадье — грустно и обидно".