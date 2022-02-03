EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Николай Ткаченко

В России отреагировали на признание Москвы лучшим городом мира

Общество

ООН признала Москву лучшим мегаполисом мира по показателям "развитие инфраструктуры" и "качество жизни". Согласно рейтингу, составленному организацией "Индекс процветания городов", по этим двум показателям столица России заняла первое место, обойдя Лондон и Париж. Об этом сообщило РИА Новости.

В России отреагировали на признание Москвы лучшим городом мира

Обычные россияне, конечно, порадовались за первопрестольную, но такая новость понравилась далеко не всем. Многие отметили в комментариях на сайте агентства, что неплохо было бы поднять уровень жизни ещё и в регионах. Вот что писали читатели издания.

"Все соки из России высосала и теперь — лучшая, ну ещё бы. А вот остальные города в России ни в какой хороший мировой рейтинг не войдут".

"Зато у нас по городу 19-й век вовсю шагает, навстречу 18-му".

"Рада за свою столицу и свой город. Но полностью с вами согласна. Нужны кардинальные меры и программы. По улучшению регионов, росту их привлекательности для людей, привлечению нужных и полезных стране человеческих ресурсов извне".

"Конкретнее нужно! Пусть ООН составит рейтинг московских ресторанов, например, или рейтинг самых очищенных от снега московских улиц. ООН должна всё знать!"

"То еще качество, зимой жижи солёной по щиколотку, от которой дохнут деревья и трава, летом асфальт плавится. Бешеные расстояния, бешеный трафик транспорта и людей. А ещё бешеные оптимизаторы, которые всё стремятся улучшить, но получается как всегда".

"Москва главный экспортер нефти в РФ, не добывая ни капли. Это все что нужно знать, откуда и как столько денег в Москве, и почему нет их в регионах".

"Мы в России рады за Москву! Еще бы, город, который не имеет нечего общего со своей областью, и сам является областью с отдельным бюджетом, не добывая ни капли нефти на своей территории, является лидером в её экспорте, где денежная масса превышает бюджеты всей РФ. Не каждый так сможет! Ну, только, наверное Татарстан где есть свой отдельный президент".

"Странно, что разрушение старой архитектуры Москвы и постройка безликих небоскрёбов признается успехом".

"Когнитивный диссонанс накрывает граждан России от этой новости. За Москву, москвичей радость и гордость, но за остальную Россию, за замкадье — грустно и обидно".

(Орфография и пунктуация авторов сохранены).

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Кто должен ответить за обвал в Москва-сити? - мнение эксперта
Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Темы оон москва рейтинг
Новости
Сомнолог рассказал, почему люди видят вещие сны
Глава МИД КНР сообщил о готовности укреплять сотрудничество с РФ
В Петербурге задержали "жениха" проворовавшегося экс-помощника Андрея Курпатова
Украинская пенсионерка рассказала, как вынуждена жить на мизерную пенсию
Эрдоган заявил о готовности организовать встречу Путина и Зеленского в Турции
В России отреагировали на признание Москвы лучшим городом мира
Приятель Волочковой рассказал, почему её романы быстро заканчиваются
Власти Чечни объяснили угрозы депутата убить семью Янгулбаевых
Всероссийский союз пациентов: ПЦР-тесты нужно сделать бесплатными
Путин анонсировал снятие ограничений по карантину для контактных лиц
Последние материалы
Власти Чечни объяснили угрозы депутата убить семью Янгулбаевых
Всероссийский союз пациентов: ПЦР-тесты нужно сделать бесплатными
Путин анонсировал снятие ограничений по карантину для контактных лиц
Политолог спрогнозировал, что будет, если на Украину введут наёмников
WP: во время спецоперации США в Сирии погибли женщины и дети
Союз журналистов Германии: нужно "громко опротестовать" акт цензуры от России
Политолог высказался о закрытии вещания DW в России: "Нечего радоваться"
Пользователи Сети восхитились старушкой, задержавшей вора в магазине
Зеленский заявил о расширении производства беспилотников Bayraktar на Украине
AP: Байден заявил о ликвидации главаря ИГ*
Популярное
Здоровье
Мясников объяснил, как нельзя лечить "омикрон": "Ни в коем случае!"

Доктор Мясников предостерёг интернет-аудиторию от роковых ошибок при лечении "омикрона". Медик рассказал о летальных исходах из-за подбора "убийственных" препаратов.

Мясников объяснил, как нельзя лечить "омикрон": "Ни в коем случае!"
Астролог объяснил, к чему упал крест с Софийского собора в Киеве
Непознанное и необъяснимое
Астролог объяснил, к чему упал крест с Софийского собора в Киеве
Мир. Новости мира
Генерал ВСУ Кривонос сообщил, что украинская армия терпит катастрофу
Мир. Новости мира
Эксперт назвал вылет трёх американских "самолётов Судного дня" сигналом РФ
Александр Артамонов Приказано бояться: правда и ложь об украинском оружии Александр Артамонов Усам Оздемиров Санкции бьют по Западу бумерангом и учат сговорчивости Усам Оздемиров Любовь Степушова Визит Шольца к Путину рассердит Вашингтон и Киев Любовь Степушова
Здоровье
Мясников объяснил, когда нужно принимать кроворазжижающие препараты при COVID
Шоу-бизнес
Предполагаемые сыновья Абдулова прошли ДНК-тест
Война с Китаем и разрушенная Сибирь: пророчество индийской ясновидящей
Интересные Новости
Война с Китаем и разрушенная Сибирь: пророчество индийской ясновидящей
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников