Названы 2 законных и при этом рабочих варианта повысить пенсию

Российские пенсионеры могут на законных основаниях повысить размер своей пенсии. Как это сделать, рассказал оренбургский портал Prooren. ru.

Напомним, что, согласно действующему законодательству, более 8,5 миллионов пожилых людей лишены права на индексацию пособий по старости из-за того, что продолжают работать.

Журналисты интернет-издания внимательно изучили законы и нашли-таки "лазейку" — даже две — позволяющую пенсионерам и продолжить трудиться, и индексацию выплат сохранить.

гражданин, получающий пенсию социальную, ведомственную или по потере кормильца на индексацию право имеет в любом случае; пенсионер должен оформить самозанятость, которая подразумевает добровольное отчисление страховых взносов в ПФР.

Выбирая второй путь, важно помнить, что отказ от перечисления этих взносов в Пенсионный фонд означает, что в трудовой стаж не будет засчитан период работы в качестве самозанятого.

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