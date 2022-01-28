Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%

Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий индексацию страховых пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Инициатива затронет более 30 миллионов человек, которые являются получателями страховых пенсий. С февраля текущего года пенсионеры начнут получать проиндексированные пенсии. В январе пенсионерам перечислят компенсацию к уже полученной пенсионной выплате.

Средний размер проиндексированной пенсии по старости достигнет в этом году 18 984 рубля. В настоящее время пенсия проиндексирована на 5,9% до 18 512 рублей, тогда как в прошлом году её размер составлял 17 481 рублей.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение кабмину пересчитать индексацию пенсии, учитывая реальную, а не прогнозируемую инфляцию. По оценке Минфина, в этом году государство потратит на индексацию пенсий 549,7 миллиардов рублей

Напомним, что с 1 января размер страховых пенсий был увеличен на 5,9%. По данным Минэкономразвития РФ, в 2021 году инфляция составила 5,8%. Однако фактически она оказалась ещё выше — около 8,4%.

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