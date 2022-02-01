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Автор Ольга Лазарева

Дмитрий Савельев: Нет трудных детей — бывают дети, которым трудно

Общество

В рамках программы "Подростки России" задумано создание сети центров по работе с детьми, проявляющими девиантное поведение или входящими в "группы риска". Депутат Госдумы Дмитрий Савельев уверен, что работа по профилактике подростковой преступности должна вестись параллельно с научным исследованием актуальной проблемы:

Дмитрий Савельев: Нет трудных детей — бывают дети, которым трудно

— Новость о создании сети центров по психологической работе с подростками появилась почти одновременно с сообщением о том, что в Нижнем Новгороде задержаны трое школьников, планировавших напасть на свою школу и открыть огонь по учащимся и педагогам. Случаи стрельбы в школах всё чаще фиксируются в криминальных сводках, становясь серьёзной угрозой для жизни и здоровья детей и взрослых в школах. За последнее десятилетие подростковая преступность, по данным статистики, сократилась в три раза, но за это же время увеличилось количество особо тяжких преступлений, совершённых несовершеннолетними, и с причинами данного явления необходимо разбираться.

Наука давно отошла от общепринятого мнения, будто основной группой риска являются неуравновешенные подростки. Многие из совершивших вооружённые нападения характеризовались с положительной стороны, получали воспитание в благополучных семьях, свои преступления планировали, а не совершали их в состоянии аффекта, и поэтому решение проблемы подростковой преступности должно основываться на научных разработках ведущих психологов, социологов и педагогов, детально разбирающих каждый конкретный случай агрессии. Сеть центров по работе с детьми способна обобщить этот опыт и выдать конкретные рекомендации по предотвращению таких случаев в России.

Общество не может предугадать акты агрессии, но оно способно устранять их причины с помощью профилактики и мер безопасности. Система по изучению подросткового поведения и выявлению психологических проблем у подростков может быть весьма эффективна.

Нет трудных детей — но бывают дети, которым трудно, и их девиантное поведение — это сигнал о помощи, услышать который должен психолог.

Зачастую корень проблем кроется в семейных и в школьных конфликтах, и тогда психолог, работая на опережение, предупредит серьёзные трагические последствия. Современные подростки — это наше будущее, и важно настроить их на формирование правильных социальных ориентиров.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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