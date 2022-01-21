Главный редактор RT Маргарита Симоньян приняла за порнографию инструкцию к взятию анального мазка на коронарирус. Такой тест ввели в Китае из-за Олимпийских игр.

Маргарита Симоньян испугалась, увидев странную иллюстрации на англоязычном портале RT.

"Коллектив, чуть до инфаркта не довели. Думала, случайно порно публикнули", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Новость гласила о том, что Китай вернёт анализ анального мазка на COVID-19 к зимним Олимпийским играм.

"Власти вернули спорное тестирование всего за две недели до начала зимних Олимпийских игр в Пекине", — гласила информация.

Сообщение сопровождалась пикантным рисунком с ягодицами, который подробно иллюстрировал процесс взятия анального мазка на коронавирус.

Подписчиков Симоньян позабавила картинка и сам способ определения COVID-19.

"А что задницы теперь нормально показывать, если это не порно?";

"Как там наши хоккеисты? Не передумали еще ехать? А то может ну её, Олимпиаду эту?";

"Я надеюсь, он одноразовый?" — писали фолловеры под постом телеведущей.