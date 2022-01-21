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Автор Елена Былкина

Симоньян ужаснула иллюстрация к новости об анальном мазке на COVID-19

Общество

Главный редактор RT Маргарита Симоньян приняла за порнографию инструкцию к взятию анального мазка на коронарирус. Такой тест ввели в Китае из-за Олимпийских игр.

Инструкция для анального мазка на коронавирус
Инструкция для анального мазка на коронавирус

Маргарита Симоньян испугалась, увидев странную иллюстрации на англоязычном портале RT.

"Коллектив, чуть до инфаркта не довели. Думала, случайно порно публикнули", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Новость гласила о том, что Китай вернёт анализ анального мазка на COVID-19 к зимним Олимпийским играм.

"Власти вернули спорное тестирование всего за две недели до начала зимних Олимпийских игр в Пекине", — гласила информация.

Сообщение сопровождалась пикантным рисунком с ягодицами, который подробно иллюстрировал процесс взятия анального мазка на коронавирус.

Подписчиков Симоньян позабавила картинка и сам способ определения COVID-19.

"А что задницы теперь нормально показывать, если это не порно?";

"Как там наши хоккеисты? Не передумали еще ехать? А то может ну её, Олимпиаду эту?";

"Я надеюсь, он одноразовый?" — писали фолловеры под постом телеведущей.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы covid-19 маргарита симоньян
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