Главный редактор RT Маргарита Симоньян приняла за порнографию инструкцию к взятию анального мазка на коронарирус. Такой тест ввели в Китае из-за Олимпийских игр.
Маргарита Симоньян испугалась, увидев странную иллюстрации на англоязычном портале RT.
"Коллектив, чуть до инфаркта не довели. Думала, случайно порно публикнули", — написала журналистка в своём Telegram-канале.
Новость гласила о том, что Китай вернёт анализ анального мазка на COVID-19 к зимним Олимпийским играм.
"Власти вернули спорное тестирование всего за две недели до начала зимних Олимпийских игр в Пекине", — гласила информация.
Сообщение сопровождалась пикантным рисунком с ягодицами, который подробно иллюстрировал процесс взятия анального мазка на коронавирус.
Подписчиков Симоньян позабавила картинка и сам способ определения COVID-19.
"А что задницы теперь нормально показывать, если это не порно?";
"Как там наши хоккеисты? Не передумали еще ехать? А то может ну её, Олимпиаду эту?";
"Я надеюсь, он одноразовый?" — писали фолловеры под постом телеведущей.
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