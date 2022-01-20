Мясников о возможном военном конфликте: "Это неуспех дипломатии, от бессилия"

Доктор Мясников выразил свою точку зрения о назревающем конфликте между Россией и Западом. Телеведущий объяснил, как видится ему обострённая до предела ситуация.

Александр Мясников выступил в передаче Владимира Соловьёва. Фрагмент выпуска он опубликовал в своём Instagram-аккаунте.

"Любая война, если только нет прямого нападения врага на твой личный дом, когда у тебя нет вариантов, это от бессилия. Вся остальная война — это неуспех дипломатии, неуспех политики", — заявил врач.

Медик рассказал, что вырос тогда, когда гордились Победой и пели песню: "Хотят ли русские войны".

"Мы всегда были очень против всего этого и, кстати, против военной риторики. Я помню, что Советский Союз проводил очень жёсткую политику, но вместе с тем был лозунг: "Миру — мир!" Мы это впитали.

Особенно теледоктор не приемлет вооружённый конфликт с Украиной.

"Я категорически против войны, там где рвутся снаряды, умирают люди. Я категорически против войны на Украине. С кем воевать? С родственниками моей жены, племянниками? У меня это всё в голове не укладывается. Я понимаю, что отступать некуда и надо добиваться своего, но без прямой горячей войны", — выразил своё мнение автор книг о здоровье.

Подписчики поддержали врача.

"Не нужна война нам, людям. Война это показатель несостоятельности власти, дипломатии"; "Мы одно целое, единый народ, везде родные люди, с кем воевать?"; "Внимательно слушай то, что говорит тебе учитель и чётко выполняй то, что сказал тебе врач. Как много грамотного может сказать врач!" — писали фолловеры под постом Мясникова.

Накануне 2022 года Мясников дал прогноз о том, что Владимир Путин не допустит войны.

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