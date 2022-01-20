Глава "Газпрома" Алексей Миллер стал Героем труда РФ

Президент России Владимир Путин присвоил главе "Газпрома" Алексею Миллеру звание Героя труда. В соответствующем документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, сообщается, что звание присвоено за "особые трудовые заслуги перед государством и народом".

В конце января Миллеру исполнится 60 лет. Он с 2021 года является председателем правления публичного акционерного общества "Газпром".

В начале января Миллер сказал, что объём газа, добытого в 2021 году "Газпромом", составил 514,8 миллиардов кубометров, что является максимальным показателем для компании за последние 13 лет.

Ранее глава "Газпрома" заявил, что продолжение транзита российского газа через Украину возможно после 2024 года, если это будет экономически целесообразно и если газотранспортная система будет находиться в приемлемом техническом состоянии.

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