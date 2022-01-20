Роспотребнадзор ожидает нашествия тараканов во всех регионах

По словам завлабораторией дезинсекции Роспотребнадзора Светланы Рославцевой, в конце января — феврале россиянам стоит запастись средствами от насекомых, так как ожидается нашествие тараканов.

В интервью изданию Москва 24 она пояснила, что именно в этот период у насекомых наступает пик размножения. Следующий — летом.

"Приготовиться к появлению на кухнях и ванных комнатах — именно эти помещения тараканы любят больше всего — надо жителям всех регионов. Хотя там, где солнце сейчас менее интенсивно греет, например, ближе к Крайнему Северу, это может быть не февраль, а апрель", — сказала Рославцева.

Откуда тараканы вообще берутся в домах в 21 веке?

По словам дезинсектора из Роспотребнадзора, появление тараканов в доме провоцируют:

неубранные на ночь продукты и корм для животных,

антисанитария в доме,

капающие краны.

"Если вы с тараканами не встречаетесь, это не значит, что они у вас не живут", — предупредила Рославцева и дала совет, как проверить наличие "квартирантов": "Побрызгайте аэрозолем против насекомых в тех местах, откуда они теоретически могли бы выползти. Например, за холодильником или под раковиной. Если они есть, то выскочат".

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