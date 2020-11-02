Что будет, если тараканы вымрут?

Тараканы считаются одними из самых живучих существ на Земле: они пережили несколько вымираний, им не страшна радиация, они способны несколько месяцев жить еды, сообщает Hi-News.ru.

У людей эти создания обычно вызывают отвращение. Но, если тараканы полностью исчезнут, то многие животные тоже вымрут.

Какая связь между тараканами и животными?

Исчезновение тараканов приведёт к сокращению популяции птиц и грызунов, а потом и более крупных животных. Тараканами питаются многие птицы и грызуны. Если насекомые исчезнут, некоторые виды мелких животных будут голодать.

Если сократятся популяции птиц и грызунов, то будут голодать кошки, птицы и волки. В конечном итоге их популяция тоже сократится.

Тараканы и растения

Без тараканов также ухудшится жизнь растений. Дело в том, что поедая и переваривая органические вещества, они выделяют в почву азот, что важно для роста растений, потому что обеспечивает обмен веществ. Без тараканов на нашей планете растения бы росли очень медленно.

От растений зависят жизни не только животных, но и людей, которым бы грозил дефицит хлеба, картофеля и других привычным нам продуктов.

Таким образом, тараканы являются очень важными для нашей планеты существами. Но, несмотря на свои удивительные способности к выживанию, некоторые виды тараканов всё равно вымирают. Например, вид Margatteoidea amoena уже считается полностью вымершим.

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