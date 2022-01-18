Иеромонах Макарий развенчал популярный миф о святой воде

Председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш) рассказал, что святую воду можно пить, когда хочется. Утверждение о том, что её нужно употреблять только натощак — это предрассудок, отметил священнослужитель.

В среду, 19 января православные христиане будут отмечать День Крещения Господня. В этот праздник россияне приносят воду в храмы, чтобы освятить её. Христиане верят, что святая вода долго не портится и помогает лечить болезни.

"Существует предрассудок, что святую воду нужно пить натощак. Ничего подобного. Святая вода есть средство освящения всего мира. Когда её пить и кому пить — по обстановке, когда хотите, тогда и пейте, эта вода для вас", — заявил иеромонах в беседе с РИА Новости.

Макарий ответил, что не знает, почему святая вода не портится. По его словам, цветение является химическим процессом, а церковь не исследует химию.

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