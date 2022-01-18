EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Иеромонах Макарий развенчал популярный миф о святой воде

Общество

Председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш) рассказал, что святую воду можно пить, когда хочется. Утверждение о том, что её нужно употреблять только натощак — это предрассудок, отметил священнослужитель.

Иеромонах Макарий развенчал популярный миф о святой воде

В среду, 19 января православные христиане будут отмечать День Крещения Господня. В этот праздник россияне приносят воду в храмы, чтобы освятить её. Христиане верят, что святая вода долго не портится и помогает лечить болезни.

"Существует предрассудок, что святую воду нужно пить натощак. Ничего подобного. Святая вода есть средство освящения всего мира. Когда её пить и кому пить — по обстановке, когда хотите, тогда и пейте, эта вода для вас", — заявил иеромонах в беседе с РИА Новости.

Макарий ответил, что не знает, почему святая вода не портится. По его словам, цветение является химическим процессом, а церковь не исследует химию.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Крещенская вода - лекарство на весь год
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
Темы
Новости
Иеромонах Макарий развенчал популярный миф о святой воде
Столтенберг: НАТО не может договориться с Германией насчёт "Северного потока-2"
Детский омбудсмен заверила, что детей не будут вакцинировать принудительно
Лавров и Блинкен обсудили предложения Москвы по гарантиям безопасности
На мусорной площадке в Петербурге заживо сгорела женщина
Десятки боевиков захватили школу в подконтрольном Украине селе в Донбассе
Иосиф Пригожин не получил от своей дочери приглашение на её свадьбу
Роспотребнадзор: в Москве около 80% заболевших "омикроном" не выезжали из города
В небе над Сочи молния ударила в самолёт
В Алма-Ате готовы отменить режим ЧП
Последние материалы
Столтенберг: НАТО не может договориться с Германией насчёт "Северного потока-2"
Ну кто так строит? Самые странные дома в мире
Детский омбудсмен заверила, что детей не будут вакцинировать принудительно
Лавров и Блинкен обсудили предложения Москвы по гарантиям безопасности
На мусорной площадке в Петербурге заживо сгорела женщина
Десятки боевиков захватили школу в подконтрольном Украине селе в Донбассе
Иосиф Пригожин не получил от своей дочери приглашение на её свадьбу
Роспотребнадзор: в Москве около 80% заболевших "омикроном" не выезжали из города
Доклад ИКАО: Белоруссия одержала победу над Западом?
Политолог: США готовы к новому Майдану на Украине для удара по России
Популярное
Мир. Новости мира
Михаил Горбачёв пойдёт под суд в Литве за убийства

Семьи шести человек, погибших в Литве в результате событий января 1991 года, подали иск в суд против тогдашнего президента СССР Михаила Горбачёва.

Михаил Горбачёв пойдёт под суд в Литве за убийства
Мясников перечислил симптомы COVID-19: "Это всегда серьёзно"
Здоровье
Мясников перечислил симптомы COVID-19: "Это всегда серьёзно"
Мир. Новости мира
В посольстве Казахстана рассказали, где находится Назарбаев
Здоровье
Заразившийся "омикроном" врач Чуйко: "Новый ковид — он вообще другой"
Ирина Шлионская Ну кто так строит? Самые странные дома в мире Ирина Шлионская Юрий Носовский Казаки-эсэсовцы: сколько веревочке ни виться — всё равно на эшафоте затянется Юрий Носовский Любовь Степушова Путч продолжается. Ваххабизм и национализм убьют Казахстан Любовь Степушова
Экономика и бизнес
Россию предложили обязать заполнять газовые хранилища Европы. А иначе "плётка"
Бывший СССР
Путч продолжается. Ваххабизм и национализм убьют Казахстан
Стал известен маршрут Назарбаева во время беспорядков: "Он жив, могилу не ищите"
Мир. Новости мира
Стал известен маршрут Назарбаева во время беспорядков: "Он жив, могилу не ищите"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников