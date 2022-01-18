Экономист объяснил причины возможной новой пенсионной реформы

Новую пенсионную реформу могут провести в РФ из-за нехватки специалистов, считает директор института нового общества Василий Колташов.

По его словам, запущенная властями в 2019 году пенсионная реформа также была попыткой решить проблему со специалистами в стране.

"Предыдущее повышение пенсионного возраста … — оно было согласовано и с работодателями… Они несколько лет кричали, что им не хватает специалистов… Теперь же, вместо подготовки новых, власти ещё раз повысят пенсионный возраст", — заявил экономист Общественной Службе Новостей.

Он счёл вероятным повышение пенсионного возраста в стране ещё на пять лет.

"Люди будут вынуждены ещё пять лет работать после достижения уже нового пенсионного возраста", — сказал Колташов.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила о возможности проведения в РФ новой пенсионной реформы. По словам депутата она затронет систему накопительной части пенсий.

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