В Госдуме заявили о возможности новой пенсионной реформы в РФ

В России можно ожидать новой пенсионной реформы, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По её словам, реформировать предполагается систему накопительной части пенсий.

"Граждане сами будут решать, куда им вносить отчисления, и как. Средства будут софинансироваться со стороны государства, например, вы выделите 1000 рублей и государство добавит 1000", — цитирует депутата URA.RU.

Бессараб сообщила, что в настоящее время обсуждается также вопрос об освобождении пенсионных отчислений от налогов, а также их страхования.

"Такие вклады должны страховаться по типу накоплений для физических лиц, до 1,4 млн рублей включительно", — уточнила парламентарий.

Кроме того, предполагается возможность направления накопленных отчислений на страховую пенсию.

"Отчисления можно будет направить на страховую пенсию… Так как социальная выдается тем гражданам, которые не набрали стаж и баллы, на 5 лет позже и она существенно ниже", — сказала Бессараб.

Она добавила, что проект новой пенсионной реформы в Госдуму ещё не вносили.

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