Приостановку законопроекта о QR-кодах объяснили во ВШЭ

Решение кабмина РФ отложить на неопределённый срок рассмотрение законопроекта о QR-кодах можно объяснить их неэффективностью с точки зрения стимулирования вакцинации, полагает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Как пояснила она в беседе с "Радио 1", получение QR-кода о вакцинации от COVID-19 для того, чтобы получить доступ в общественные места, не вызывает у россиян желания привиться.

"Когда QR-коды стали мерой запретительной, барьерной, то их эффективность, естественно, резко упала… Люди разными путями начали подделывать эти коды для того, чтобы ничего не останавливало их свободу передвижения", — рассказала Попович.

По её мнению, такая реакция населения страны на QR-коды могла подтолкнуть власти к переоценке подходов к стимулированию вакцинации.

"Власти услышали призывы экспертов не принимать такие странные и немножко грубоватые решения", — сказала директор Института экономики здравоохранения.

Ранее зампред российского правительства Татьяна Голикова сообщила о приостановке рассмотрения законопроекта о QR-кодах в общественных местах на неопределенный срок. Вице-премьер объяснила это решение "высокой неопределённостью развития эпидситуации" с COVID-19 в стране.

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