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Автор Юлия Миленина

Бурковский рассказал в эфире шоу "ОК на связи!" о карьере и отношении к КВН

Общество » Соцсети

Актёр театра и кино Андрей Бурковский стал гостем прямого эфира онлайн-шоу социальной сети "Одноклассники" "ОК на связи!". Он рассказал об отношении к КВН, своей карьере и подходу к выбору проектов.

Бурковский рассказал в эфире шоу "ОК на связи!" о карьере и отношении к КВН

Бурковский во время шоу признался, что перестал следить за КВН. По его словам, он никогда не воспринимал игру в качестве социального лифта, так как наслаждался происходящим в режиме "здесь и сейчас".

Многие россияне считают, что актёр довольно стремительно продвигается по карьерной лестнице: успешные выступления в КВН, переезд в Москву, съёмки в сериале "Даёшь молодёжь!", поступление в МХАТ. Однако Бурковский поделился, что идёт своём темпе.

"Как говорит мой друг Виктор Рыжаков: "Всё должно быть медленно и неправильно". Возможно, это так. Тогда это крепко и основательно", — сказал артист.

Говоря о своём подходе к выбору проектов, он заявил, что берёт лишь те роли, которые ему нравятся.

"Я хочу наслаждаться, потому что это моя любимая работа", — подчеркнул Бурковский.

Полная запись эфира доступна в официальной группе шоу "ОК на связи!".

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