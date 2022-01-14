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Автор Светлана Нерадовская

Дочь Назарбаева удалила свои аккаунты из соцсетей

Общество

Алия Назарбаева, младшая дочь бывшего лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева, удалила свои аккаунты из социальных сетей. Теперь, если попытаться открыть её профили в Facebook и Instagram по старым адресам, можно увидеть лишь уведомление об ошибке.

Дочь Назарбаева удалила свои аккаунты из соцсетей

По версии портала Znak.com, на такой шаг Алия Назарбаева могла пойти, потому что оказалась раскрыта её геолокация. На основании её последних постов в Instagram можно было судить, что дочь бывшего президента Казахстана находится в Дубае.

На данный момент нет никаких официальных сведений относительно того, почему дочь экс-лидера страны решила удалить свои страницы в соцсетях.

Аккаунты Алии Назарбаевой были верифицированы, что подтверждала синяя галочка в шапке её профилей. В Instagram у младшей дочери Назарбаева было 160 тысяч подписчиков.

13 января Алия Назарбаева сообщила в своём Instagram, что очень переживает по поводу последних событий в Казахстане, назвав их трагическими, выразила соболезнования семьям погибших и поблагодарила всех за поддержку отца.

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Дочь Назарбаева первая в семье заговорила. Экс-президент Казахстана молчит
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
Темы facebook казахстан нурсултан назарбаев
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