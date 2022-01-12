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Автор Елена Былкина

Член РАПН объяснил, как не допустить казахского сценария в РФ

Общество

Член РАПН, политолог Алим Батов рассказал, как предотвратить массовые волнения в России.

Член РАПН объяснил, как не допустить казахского сценария в РФ

Беспорядки в Казахстане 2 января стали уроком для властей Казахстана. Эксперты пытаются выяснить, что заставило выйти на улицу граждан соседнего государства. Властям России советуют учиться на ошибках соседей.

"Считаю, что полыхнуло неслучайно, но не с чьей-то "внешней" подачи, — цитирует слова Алима Батова информационный портал Lifedd. — Нет никакого сомнения, что триггером протестной активности стало возрастание цены на сжиженный газ, но это было формальным катализатором — повестка практически сразу переключилась на политические требования, и причиной тому стали следующие обстоятельства: низкий уровень жизни населения, высокие цены на продовольствие, безработица, тотальная коррупция, выраженная в кумовстве и высоком уровне взяточничества".

Батов считает, что данные проблемы характерны и для российской действительности. Политолог советует обратить внимание на такие проблемы в РФ, как экономическое неравенство регионов и неравенство доходов населения. Он рекомендует направить силы на развитие других городов России, а не только Москвы и Санкт-Петербурга.

Батов предупреждает, что из-за возрастающей бедности населения растёт социальное напряжение.

"Для всплеска хватит и искры. Основной лейтмотив — экономические и социальные преобразования, происходящие в России, — должны быть направлены на реальное повышение уровня и качества жизни россиян на основе нормального, стабильного функционирования всех экономических механизмов", — выразил своё мнение политолог.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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