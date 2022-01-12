Совфед: средняя прибавка к пенсии при индексации составит 1400 рублей

Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Елена Бибикова пояснила, какой будет средняя прибавка к пенсии в стране после индексации на 8,6%, которая запланирована на начало 2022 года. По словам сенатора, она составит в среднем 1 400 рублей.

"Если мы говорили, что индексация 5,9% - это в среднем 1 тыс. рублей прибавки, [при индексации на 8,6%] она будет повыше, конечно, - где-то 1 400 рублей. Я думаю, что индексация должна быть с 1 января 2022 года", - отметила Бибикова, её цитирует ТАСС.

В продолжение темы сенатор добавила, если же положенная государством пенсионная выплата выше среднего размера, то и, соответственно, прибавка после индексации будет больше.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к правительству с предложением проиндексировать пенсии в стране на 8,6% из-за высоких темпов роста цен. Он отметил, что темпы увеличения цен в стране сейчас составляют порядка 8,4%.

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