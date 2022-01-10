Иммунолог Болибок предрёк рост заболеваемости COVID-19 после праздников

Иммунолог Владимир Болибок заявил, что после окончания новогодних праздников может вырасти заболеваемость коронавирусом, в частности омикрон-штаммом, поскольку россияне будут активнее взаимодействовать друг с другом по работе.

По словам иммунолога, все провели новогодние праздники по-разному: одни гуляли, занимались спортом и оздоравливались, поддерживая иммунитет, а другие употребляли спиртные напитки и вели нездоровый образ жизни, что нанесло ущерб их иммунной системе. Однако в целом праздничные дни снизили заболеваемость коронавирусом, считает Болибок.

"Люди не ходили на работу, не ездили в общественном транспорте. Дети также не ходили в школу, родители не водили их в детские сады. Все были дома и общались между собой, поэтому заболеваемость выдает спокойные цифры", — сказал иммунолог в беседе с Телеканалом "360".

Однако после новогодних праздников увеличится деловая активность россиян, как и количество пациентов, заражённых новым омикрон-штаммом.

Чтобы защититься от новой волны COVID-19, необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и вакцинироваться, отметил Болибок.

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