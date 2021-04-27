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Автор Игорь Буккер

Почему кто-то "цепляет" COVID, а кто-то — нет

Здоровье

Один из главных вопросов периода пандемии коронавирусной инфекции — существует ли индивидуальный иммунитет к COVID?

Почему кто-то "цепляет" COVID, а кто-то — нет

На него ученые дают однозначный ответ: изначально иммунитета к этому конкретному виду коронавируса у человека нет — поскольку инфекция незнакома для организма, он ее не сразу распознает, поэтому заболеть может абсолютно каждый.

А можно ли как-то "подготовить" организм к встрече с коронавирусом?

Об этом в программе "Точка зрения" на "Правде.Ру" Игорю Буккеру рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

Читайте начало интервью:

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— Сама по себе коронавирусная инфекция человеческую популяцию делит условно на две группы.

  • Одна группа — это люди с совершенно нормальной иммунной системой. И они практически невосприимчивы к коронавирусу.

Например, дети — у них врожденный противовирусный иммунитет очень высокий. И сохраняется он до какого-то возраста.

  • А дальше уже люди теряют этот врожденный противовирусный иммунитет, и становятся восприимчивы к коронавирусу.

— Начинают пить, курить, или почему?

— Прежде всего, есть такое понятие — возрастная инволюция иммунной системы. Это один из самых первых признаков старения, кстати, организма.

Иммунологи про это очень хорошо знают.

Но у нас как-то не принято народ пугать, рассказывая, что к 35 годам от вашей иммунной системы остается всего 20% от того, что было при рождении. И дальше становится только хуже.

Собственно говоря, именно у этих организмов иммунная система, не справившись с атакой вируса на слизистые, пропускает этот вирус внутрь организма, и уже вдогонку за этой инфекцией пытается с ней справиться. Это приводит к клинически проявляющейся картине коронавирусной инфекции.

У детей COVID бывает, только, если есть в анамнезе нарушения в иммунной системе. То есть дети с нормальным хорошим иммунитетом не болеют.

Единой схемы укрепления иммунитета нет

— А как вообще можно укреплять иммунную систему? Есть какая-то пошаговая инструкция?

— Вообще, давать такие общие рекомендации совершенно бессмысленно.

Еще раз повторю — с возрастом возникает инволюция иммунной системы. Это заложено в нас генетически.

Когда началась эта пандемия в декабре 2019-го, было опубликовано очень крупное исследование генетиков. Они пытались установить генетически запрограммированный возраст различных млекопитающих и других животных. То есть — кому сколько отпущено.

Вот вы удивитесь. Генетически запрограммированный возраст жизни человека — 38 лет всего. А всё остальное — это достижения современной науки медицины, которая позволяет это продлить до достаточно продолжительных сроков — за 80, за 100 и так далее.

И этот возраст удивительным образом совпадает с выраженной инволюцией иммунной системы. То есть мы опять возвращаемся к тому, что к 30-35 годам достаточно ярко начинает проявляться эта возрастная инволюция иммунной системы.

А дальше уже человек по инерции живет. Вот сколько его иммунная система работает, столько и живет.

Полную версию интервью врача-иммунолога, посвященного иммунному ответу организма человека на коронавирус, смотрите в прикрепленном видео.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы здоровье иммунитет коронавирус владимир болибок
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