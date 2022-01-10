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Автор Александр Шторм

Школьникам Твери устроили акцию "1488 лепестков Памяти". Это вызвало удивление

Общество

Школьники Твери почтили память и героизм жителей Калинина во время оккупации фашистами — им устроили квест под названием "1488 лепестков Памяти". Это уже вызвало удивление и иронию в соцсетях — ведь "1488" является приветствием и лозунгом неонацистов, фашистов и радикальных фанатов-националистов.

Школьникам Твери устроили акцию "1488 лепестков Памяти". Это вызвало удивление

"16 декабря 2021 года в рамках акции "Молодёжь помнит" активисты городского штаба школьного актива города Твери возложили к Обелиску Победы две большие гвоздики, сделанные школьниками — участниками городской игры "Война. Победа. Память". Большие гвоздики состоят из маленьких — их около 300 штук" — сообщается на официальном сайте управления образования Твери.

"В каждой гвоздике — лепестки Памяти! Всего 1488 лепестков в память о каждом часе, прожитом городом Калининым в оккупации. Город Калинин пробыл в оккупации 62 дня — 1488 часов!" — вот так эмоционально, с восклицательными знаками и повторением цифры 1488 писали представители властей.

При этом в соцмедиа уже пишут "передайте кто-нибудь управлению образования Твери, что квест "1488 лепестков Памяти" в контексте победы над фашизмом — несколько… неординарное название".

"Нет, понятно, что Калинин пробыл в оккупации 1488 часов, но можно не называть акцию главным кодовым приветствием "зигаметов" (а взять цифру в 62 дня или 89 280 минут" — предлагают пользователи "Телеграм".

По данным "Википедии", "14/88 — кодовый лозунг (подчас также употребляющийся в качестве приветствия или подписи) у белых националистов. Он может означать либо запрещённые националистические лозунги террориста Лэйна и цитату Гитлера, либо закодированное приветствие "Heil Hitler!".

Напомним, что ранее уже случались казусы с "опасной" цифрой. Так, ранее московская управа якобы уже предлагала школьникам пронести 1488-метровую георгиевскую ленту (выяснилась опечатка — ее длина составила 1418 метров).

Кроме того, нынче осуждённый Алексей Навальный* (бывший хедлайнер "Русских маршей" и сторонник национализма) всегда голосовал с супругой на участке (УИК) 1488.

* Физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.

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Автор: Александр Шторм, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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