Песков отреагировал на подозрения пользователей соцсетей о Путине в бронежилете

Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг мнение некоторых пользователей социальных сетей о бронежилете, который президент России Владимир Путин надел для записи новогоднего обращения. Также граждане предположили, что видео монтировали и записывали несколько раз.

"Это полная глупость! Ребята явно в Новый год переусердствовали! С Новым годом!" — сообщил Песков, слова которого цитирует Daily Storm.

Ранее Путин выступил с традиционным новогодним обращением к гражданам РФ. Речь лидера страны оказалась самой длинной за время его работы президентом. Он заявил, что ключевой задачей российских властей в новом году станет повышение качества жизни россиян.

"Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных, близких, друзей", — заявил Путин.

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