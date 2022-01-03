Депутат Рады Кива: вся Украина смотрела новогоднее видеообращение Путина

Депутат Рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина видели практически все жители Украины.

По его словам, популярность российского лидера в стране продолжает расти.

"Его поздравления, уверен, посмотрели все!" — отметил депутат в своём Telegram-канале.

Он убеждён: в этом году каждый "маломальский политик и служащий" из Украины будет стремиться поздравить Путина с днём рождения. Главе РФ исполнится 70 лет 7 октября 2022 года.

Осенью 2021 года рейтинг украинского лидера Владимира Зеленского стал крайне низким. Согласно результатам последних опросов, 72% жителей страны не одобряют его работу. В соцсетях украинцы осудили новогоднее обращение Зеленского, в котором он сообщил о победах учителей, медиков, спортсменов. Пользователи уверены, что на самом деле представители этих профессий покидают Украину в поисках лучшей жизни.

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